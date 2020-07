PRIMA PAGINA - CdS Campania - Il Napoli insegue il 5° posto: "Fatelo per Rino" (Di domenica 12 luglio 2020) La PRIMA PAGINA de il Corriere dello Sport edizione Campania dà spazio al big match in scena al San Paolo tra Napoli e Milan e apre con: "Fatelo per Rino". Emozione Gattuso, PRIMA volta contro il Milan (21:45). Leggi su tuttonapoli

CORRIERE DELLO SPORT - Ed. Campania: "Fatelo per Rino"

La prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania dà spazio al big match in scena al San Paolo tra Napoli e Milan e apre con: "Fatelo per Rino". Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan ...

