Previsioni Meteo | FOCUS sul maltempo del weekend | sfuriata temporalesca stasera al Nord | qualche temporale anche sull’Appennino centrale domani

Previsioni Meteo – Puntualmente si è concretizzato l'affondo del cavo instabile Nordatlantico verso le nostre regioni settentrionali già dal pomeriggio di ieri. Nubi convettive con rovesci e temporali diffusi hanno interessato in lungo e in largo i settori alpini e prealpini nelle ultime ore, ma l'azione delle correnti instabili Nordoccidentali si farà più incisiva, nel corso della giornata odierna, con il transito anche di un fronte freddo e, di conseguenza, instabilità più accesa ancora una volta in particolare sui settori Alpini e prealpini in genere, ma localmente anche sulle pianure specie dell'Emilia Romagna, localmente lombarde meridionali e centro-orientali del Nord. Al Centro Sud, non ci ...

