Premier, lo Sheffield travolge il Chelsea: incubo per Lampard (Di sabato 11 luglio 2020) Brutto capitombolo del Chelsea a “Bramall Lane” contro lo Sheffield United, i blues di Lampard frenano bruscamente rischiando di minare le certezze in vista della prossima edizione della Champions League mettendo a serio pericolo il terzo posto. Nella gara delle 18:30, lo Sheffield ha divorato con un secco 3-0 i londinesi portandosi in vantaggio al 19’ con McGoldrick e raddoppiando poco dopo la mezzora con McBurnie. Nella ripresa il Chelsea non è riuscito a trovare la reazione e lo Sheffield ha firmato il tris al 77’ con ancora McGoldrick che trova la doppietta personale. I padroni di casa con la vittoria di oggi salgono a quota 54 punti, a -5 dal quarto posto. Foto: twitter Sheffield L'articolo Premier, lo ... Leggi su alfredopedulla

Gli Highlights e i gol di Sheffield United-Chelsea 3-0, match della trentacinquesima giornata della Premier League 2019 / 2020 . Continua il sogno europeo dei padroni di casa, che battono i londinesi e complicano i piani dei Blues in ottica Champions.

Premier - favola Sheffield : batte il Chelsea e può togliere l'Europa all'Arsenal Vola in Premier League lo Sheffield : battuto con un perentorio 3-0 il Chelsea di Lampard. Nella prima frazione i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio con le reti di McGoldrick al 18' e di McBurnie al 33'.

Formazioni ufficiali Sheffield United-Chelsea - Premier League 2019/2020 Le Formazioni ufficiali di Sheffield United-Chelsea, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. Scontro complicatissimo per i Blues, che vogliono difendere il terzo posto dall'assalto di Leicester e Manchester

