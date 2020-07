Premier League, un giocatore confessa: “Sono omosessuale” (Di sabato 11 luglio 2020) Un giocatore della Premier League, che è voluto restare anonimo, ha dichiarato di essere omosessuale. Una dichiarazione importante nel mondo del calcio, un ambiente in cui l'argomento è troppo ancora un tabù. Di seguito vi proponiamo la lettere aperta del calciatore riportata dal Mundo Deportivo.LA CONFESSIONEcaption id="attachment 971731" align="alignnone" width="1024" Liverpool Salah Mané (getty images)/caption"Da bambino, tutto ciò che ho sempre voluto era diventare un calciatore. Non ero interessato ad andare bene a scuola. Invece di fare i compiti, ogni minuto libero a disposizione era passato con una palla. Alla fine ne è valsa la pena. Ma ancora ora devo ancora pizzicarmi la guancia per capire se sto sognando, quando posso giocare ogni settimana di fronte a decine di migliaia di ... Leggi su itasportpress

