Premier League 2019/2020, il Norwich è la prima retrocessa: il West Ham si impone per 4-0 (Di sabato 11 luglio 2020) Il Norwich è la prima squadra retrocessa della Premier League 2019/2020. I ‘Canaries’ cedono in casa al West Ham per 4-0 e salutano il massimo campionato inglese con tre turni d’anticipo: decide un poker di un Antonio in giornata di grazia, una boccata d’ossigeno per gli ospiti che al contrario avvicinano l’obiettivo della salvezza. Torna il sereno anche in casa Watford grazie al 2-1 in rimonta sul Newcastle: due rigori di Deeney permettono ai ragazzi di Pearson di issarsi sul +6 dal terzultimo posto del Bournemouth, condannato a far risultato domani contro il Leicester. Leggi su sportface

Formazioni ufficiali Sheffield United-Chelsea - Premier League 2019/2020

Liverpool - Klopp elogia Salah : "Coinvolto in 100 gol in Premier League - è impressionante"

Il calciatore di Premier League : "Sono gay - ma vivo un incubo. Ci sono ancora troppi pregiudizi"

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League: calendario e orari della 35^ giornata Sky Sport I risultati in Premier League - Norwich retrocesso, colpo West Ham

Michail Antonio segna quattro reti e spedisce il Norwich in Championship. Colpo salvezza per West Ham e Watford, entrambe vittoriose. E' il Norwich la prima squadra retrocessa in Premier League. L'ult ...

Tottenham, Mourinho: “Ho contratto di tre anni, possiamo vincere trofei”

Josè Mourinho ha parlato alla vigilia di Tottenham-Arsenal, derby londinese e uno dei big match del trentacinquesimo turno della Premier League 2019/2020. In palio punti determinanti per la lotta ai p ...

