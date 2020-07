Premier, il City cala la manita al Brighton: secondo posto blindato (Di sabato 11 luglio 2020) Nell’ultima sfida odierna in Premier League, mentre il Liverpool ha pareggiato contro il Burnely nel pomeriggio, il Manchester City ha schiantato con una manita il Brighton (5-0). I citizens dopo aver travolto il Newcastle, hanno firmato la seconda vittoria consecutiva blindando aritmeticamente il secondo posto alle spalle del Liverpool con tre giornate d’anticipo. I blues passano in vantaggio al 21′ con Sterling e al 44′ con Gabriel Jesus firmano il raddoppio. Nella ripresa ancora Sterling al 53′ ha trovato il tris e la doppietta personale e pochi minuti dopo Bernando Silva ha arrotondato con il 4-0. Nel finale il solito Sterling mette a segno il quinto gol siglando una tripletta. LA CLASSIFICA: Liverpool 93*, Manchester City 72*, ... Leggi su alfredopedulla

