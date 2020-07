Pozzuoli, abbandona rifiuti in strada: incastrato dalle telecamere (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – abbandona rifiuti in strada e fugge via in auto. incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. E’ successo la scorsa sera a Pozzuoli, dove nella piazzola di sosta del tunnel che collega il comune flegreo con la città di Quarto un uomo ha ben pensato di abbandonare i propri rifiuti che trasportava con se in auto. L’uomo è stato denunciato e multato. Inoltre il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha postato sui propri canali social le immagini dello sversamento illecito. “Speriamo – ha commentato il primo cittadino in maniera ironica – che possa gradire anche il nostro di regalo: multato e ... Leggi su anteprima24

