Più pensioni che buste paga. Il dato choc che spinge l'Italia verso il fallimento (Di sabato 11 luglio 2020) A causa del calo dei lavoratori dovuto all'epidemia da Coronavirus in Italia ormai si pagano Più pensioni che buste paga. E' il dato drammatico fotografato dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha messo a confronto gli ultimi dati sul lavoro risalenti allo scorso mese di maggio, con gli occupati scesi a 22,77 milioni di unità, con quelli sulle pensioni risalenti al 1° gennaio 2019, che dimostrano come a recepire l'ambito assegno all'epoca fossero 22,78 milioni di ex lavoratori. "Se teniamo conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di chi ha raggiunto il limite di età e dell'impulso dato dall'introduzione di “quota 100” - scrive la Cgia - successivamente all' 1 ... Leggi su iltempo

"In Italia più pensioni che occupati". Così il Covid ha segnato il sorpasso più pensioni che occupati . E' quanto emerge dallo studio della Cgia , secondo cui nello scorso maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni, mentre le pensioni erogate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Più pensioni Raspberry Pi con 8 GB di RAM disponibile da Farnell Elettronica Plus Lavori di bitumatura della SP 44: chiuso lo svincolo della Fi-Pi-Li a Santa Croce sull'Arno

Sono in programma lavori di bitumatura della SP 44 in corrispondenza dello svincolo della FIPILI uscita Santa Croce Sull'Arno. Il tratto interessato dai lavori va dal km 1+100 - rotatoria all'intersez ...

"Malattia delle vetrine": ne soffrono pi di 3000 campani

Roma, 11 lug. (askanews) - L' arteropatia periferica obliterante provoca una zoppa che costringe chi ne soffre a fermarsi spesso, come quando si va in giro per vetrine. Una delle conseguenze pi gravi ...

