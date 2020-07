Pellezzano, arriva una stazione di ricarica per veicoli elettrici (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Pellezzano (Sa) – Verrà attivata il prossimo 15 Luglio, a Pellezzano, nella frazione Coperchia in via Eroi di Nassiriya (adiacente Casa Dell’Acqua) una nuova stazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli che possiedono questo tipo di alimentazione, a conferma dell’attenzione sempre più spinta del Comune della Valle dell’Irno verso le energie rinnovabili sostenibili. “In ottica Smart City – ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – l’obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre più fruibile dal punto di vista della mobilità sostenibile. Ringraziamo la società Selettra che gestisce i servizi di energia elettrica nel proprio ... Leggi su anteprima24

Pellezzano - arrivano i parcheggi rosa per donne incinte e neogenitori Tempo di lettura: 2 minuti Pellezzano (Sa) – arrivano anche a Pellezzano i parcheggi rosa – gli stalli di cortesia per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei neogenitori con prole fino ad un anno di età. ...

Tempo di lettura: 2 minuti (Sa) – anche a i – gli stalli di cortesia per facilitare la mobilità delle in gravidanza e dei con prole fino ad un anno di età. ... Comune di Pellezzano - arriva il wi-fi in tutte le frazioni Tempo di lettura: 2 minuti Via libera da venerdì, sul territorio del Comune di Pellezzano , alle “free WiFi zone” per navigare gratuitamente nelle piazze, nei parchi pubblici e nelle principali aree all’aperto. La ...

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera da venerdì, sul territorio del di , alle “free WiFi zone” per navigare gratuitamente nelle piazze, nei parchi pubblici e nelle principali aree all’aperto. La ... Pellezzano - arrivano i fondi per la viabilità Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto a Pellezzano per i lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del territorio comunale, per la cui esecuzione è stato stanziato un finanziamento di 700mila euro concesso dalla Regione ...

Ultime Notizie dalla rete : Pellezzano arriva Pellezzano, arriva la riapertura dei parchi di Coperchia e Capezzano Zerottonove.it