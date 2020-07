Pedopornografia, scoperta chat 'degli orrori': si scambiavano video hard e di mutilazioni, 20 minori denunciati (Di sabato 11 luglio 2020) commenta La polizia postale ha scoperto una chat 'degli orrori' tra giovanissimi : 20 minori tra i 13 e i 17 anni, che si sarebbero scambiati immagini 'di orribili violenze e con contenuti di elevata ... Leggi su tgcom24.mediaset

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha denunciato in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e isti ...Suicidi, mutilazioni su umani e animali, violenze di ogni genere e video pedopornografici. Questo e tanto altro il contenuto raccapricciante trovato in mano a 20 minorenni, denunciati dalla Polizia Po ...