Pedopornografia nella chat fra minorenni: 20 denunciati, anche in Puglia Polizia postale: il più grande del gruppo ha 17 anni, ci sono pure tredicenni nella rete degli orrori (Di sabato 11 luglio 2020) Messaggio della Polizia: Sulla chat si scambiavano immagini e video hard, anche con bimbi, nonché immagini raccapriccianti di suicidi e mutilazioni. La Polizia postale di Firenze ha scoperto questa chat “dell’orrore” e ha denunciato 20 minorenni, tra i 13 e i 17 anni, accusati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. L’operazione di oggi, denominata “Dangerous images”, è nata dalla denuncia a Lucca di una madre che aveva scoperto sul cellulare del figlio 15enne filmati hard anche con bimbi. Dall’analisi del telefonino è emerso un gran numero di filmati e immagini pedopornografiche, anche sotto ... Leggi su noinotizie

