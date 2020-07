Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori (Di sabato 11 luglio 2020) Ritrovati nei telefoni dei ragazzi filmati hard con vittime minorenni e altri raccapriccianti di mutilazioni. Il più "anziano" del gruppo ha compiuto da poco 17 anni, il più giovane ne ha 13. Sequestrati decine di smartphone e computer Leggi su repubblica

SiudzinskaA : RT @repubblica: Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento delle 08:… - Blitiri1 : RT @repubblica: Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento delle 08:… - housemiami : RT @repubblica: Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento delle 08:… - repubblica : Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori [aggiornamento d… - sciltian : Pedopornografia. La Procura di Firenze denuncia venti minorenni coinvolti in una chat degli orrori -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia Procura Pedopornografia, scoperta chat "degli orrori": scambiati video hard e immagini di mutilazioni | Denunciati 20 minori TGCOM Chat su Whatsapp: video e foto hot di ragazzine, ma anche suicidi e mutilazioni. Denunciati 20 minorenni

Una chat degli orrori. Video hot di minorenni scambiati su Whatsapp. Ma anche immagini di suicidi, mutilazioni e decapitazioni. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e del ...

Scoperta chat "degli orrori" tra minori: pedofilia e mutilazioni

La Polizia Postale ha scoperto una chat “degli orrori” tra giovanissimi. Come riporta ‘Ansa’, 20 minori tra i 13 e i 17 anni si sarebbero scambiati immagini “di orribili violenze e con contenuti di al ...

Una chat degli orrori. Video hot di minorenni scambiati su Whatsapp. Ma anche immagini di suicidi, mutilazioni e decapitazioni. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e del ...La Polizia Postale ha scoperto una chat “degli orrori” tra giovanissimi. Come riporta ‘Ansa’, 20 minori tra i 13 e i 17 anni si sarebbero scambiati immagini “di orribili violenze e con contenuti di al ...