Pedopornografia: immagini raccapriccianti via chat, incastrati 20 minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha svolto una delicata attività d’indagine che ha portato alla denuncia di 20 minorenni, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. Una madre lucchese ha trovato sul telefono cellulare del figlio numerose immagini e filmati hard con protagoniste giovani vittime minorennii. … L'articolo Pedopornografia: immagini raccapriccianti via chat, incastrati 20 minorenni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

