Pedopornografia, denunciati 20 minori: giravano video hot in chat (Di sabato 11 luglio 2020) Nuovo caso di Pedopornografia, stavolta i denunciati sono dei minori. Girvano video e foto hot nelle chat private e di gruppo. Continua il fenomeno della Pedopornografia sul mondo del web, ma stavolta i colpevoli sarebbero dei minori. Infatti dopo una grande investigazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sono stati denunciati 20 minorenni, tra cui … L'articolo Pedopornografia, denunciati 20 minori: giravano video hot in chat proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

BinaryOptionEU : Pedopornografia, foto e filmati via chat: denunciati 20 minori - cri_marcucci : RT @RaiNews: Il più 'anziano' del gruppo ha compiuto da poco 17 anni, il più giovane ne ha 13 - aldoceccarelli : #Pedopornografia, #foto e filmati via #chat: denunciati 20 #minori - bizcommunityit : Pedopornografia, scoperta chat 'degli orrori': scambiati video hard e immagini di mutilazioni | Denunciati 20 minori - RaiNews : Il più 'anziano' del gruppo ha compiuto da poco 17 anni, il più giovane ne ha 13 -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia denunciati

AGI - Una complessa indagine della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, ce ...Firenze, 11 luglio 2020 - La Polizia postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d'indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concors ...