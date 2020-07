Pedofilia, foto e video pornografici scambiati sui social: denunciati 20 minorenni (Di sabato 11 luglio 2020) L’indagine della polizia postale in tutta Italia. Gli investigatori: «Nel telefonino di un quindicenne immagini raccapriccianti» Leggi su lastampa

Video di pedofilia con riprese anche molto ‘forti’ su bambini e foto di decapitazioni e mutilazioni che, chissà per quale patologica degenerazione, attiravano appassionati di immagini crudeli e violen ...La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha concluso una complessa e delicata attività d´indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di ...