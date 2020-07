Parma, un positivo al Coronavirus: il comunicato del club (Di sabato 11 luglio 2020) Un caso di positività al Coronavirus nel Parma: contagiato un membro del gruppo-squadra. Il comunicato del club Il Parma ha diffuso un comunicato ufficiale dopo aver riscontrato un caso di positività al Coronavirus all’interno del gruppo-squadra. «Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il ... Leggi su calcionews24

