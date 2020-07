Parma, tesserato positivo al Coronavirus: la Serie A non si ferma (Di sabato 11 luglio 2020) tesserato del Parma positivo al Coronavirus, si tratta di un membro dello staff, squadra in isolamento secondo protocollo: la Serie A non si ferma. Un membro dello staff del Parma è risultato essere nelle scorse ore positivo al Coronavirus. Lo annuncia la stessa società che milita nel campionato di Serie A TIM. Sono già stati … L'articolo Parma, tesserato positivo al Coronavirus: la Serie A non si ferma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Serie A – Parma - tesserato positivo al Coronavirus : squadra in quarantena Il Coronavirus torna a minacciare la Serie A. Il Parma ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale è stata annunciata la positività di un tesserato della società. “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima ...

Il torna a minacciare la A. Il ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale è stata annunciata la positività di un della società. “Il Calcio 1913 comunica che l’ultima ... Tesserato del Parma positivo al coronavirus Si temeva che sarebbe potuto succedere e la notizia è arrivata. COme si apprende dal comunicato ufficiale del Parma un Tesserato (ma non un calciatore) è risultato positivo al coronavirus : “Il Parma Calcio 1913 comunica che ...

Si temeva che sarebbe potuto succedere e la notizia è arrivata. COme si apprende dal comunicato ufficiale del un (ma non un calciatore) è risultato al : “Il Calcio 1913 comunica che ... Parma - positivo un tesserato e squadra in isolamento Primo caso di tesserato positivo in Serie A dopo la ripresa del campionato. È un tesserato del Parma e la notizia è stata data dallo stesso club crociato in un comunicato ufficiale: "Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Parma, un tesserato è positivo al Covid19 Il soggetto, già isolato, non è un calciatore #SkySport #SkySerieA #Parma - DiMarzio : Il #Parma ha già iniziato l’isolamento presso il centro sportivo - SkySport : Parma, tesserato positivo al coronavirus: già in isolamento, non è un calciatore - ECONOMIAeSPORT : #Parma, un tesserato del gruppo squadra è risultato positivo al #Coronavirus #Covid19. - BlunoteWeb : #SerieA: Tesserato #ParmaCalcio positivo al #Covid, squadra in isolamento -