Parma-Bologna, i convocati di Mihajlovic per il derby emiliano (Di sabato 11 luglio 2020) I convocati del Bologna per il match di domenica 12 luglio in programma al Tardini di Parma, per un derby emiliano sempre molto atteso. Mihajlovic ha chiamato 24 giocatori per una partita tra due squadre che ormai sembrano aver poco da chiedere a questo campionato. Si tratta comunque di un derby, quindi gli spunti di interesse non mancheranno. La lista dei convocati Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu, Bonini. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci. Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen. Leggi su sportface

