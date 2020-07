Paratici su Dybala: “Stiamo parlando del rinnovo, sarà il futuro della Juve” (Di sabato 11 luglio 2020) A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato Fabio Paratici, queste le parole del dirigente bianconero: “Per qualsiasi squadra è difficile subire 3 gol in 5 minuti, è successa una cosa analoga contro la Fiorentina, 8 anni fa. Non dobbiamo pensare a questo, ma a ciò che verrà. Dybala? Ci stiamo parlando con continuità con i suoi manager. E’ un giocatore importante, abbiamo fatto un investimento importante quando è venuto. Ci abbiamo sempre creduto, gli abbiamo dato la maglia numero 10 che ha un’importanza simbolica. La fiducia in Paulo c’è sempre stata. Siamo sicuri che sarà il futuro della Juve”. Foto: twitter Juve L'articolo Paratici su Dybala: ... Leggi su alfredopedulla

