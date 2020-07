Paratici: "Dybala? Trattiamo il rinnovo, vi spiego lo stato della trattativa" (Di sabato 11 luglio 2020) Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, nel pre partita della gara con l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN. "Per qualsiasi squadra è difficile subire tre gol in 5 minuti (riferendosi alla sconfitta 4-2 col Milan, ndr) , succede, a noi è successo 7-8 anni fa mi sembra con la Fiorentina una cosa analoga e siamo andati avanti. Giochiamo la partita successiva, tra tre giorni con il Sassuolo, senza pensare troppo a questo o a quello che verrà, a iniziare da stasera". Su Paulo... Leggi su 90min

