Pago Veiano, minoranza all’attacco: “Olezzi putridi dall’isola ecologica, va dislocata” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La situazione di quanti vivono nelle vicinanze di via Giovanni XXIII diviene di giorni in giorno sempre più insostenibile. Ed il caldo è pessimo alleato in questa vicenda”. La minoranza consiliare di Pago Veiano torna a sottolineare la condizione di grandissimo disagio che si registra nell’area del paese prossima all’isola ecologica. “Le famiglie che vivono in tale punto del paese sono costrette, di fatto, a restare perennemente con le finestre chiuse per sopravvivere al pessimo olezzo che si leva dall’isola ecologica stessa.Laddove i cassoni dell’umido, con tutta evidenza, non sono oggetto di ricambio né, a quanto si può dedurre, di una puntuale attività di pulizia e di manutenzione. Sta il fatto ... Leggi su anteprima24

“Noi Campani” - da Pago Veiano arriva un altro ‘sì’ per Mastella Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Clemente Mastella che annuncia di aver trovato un accordo con Mauro De Ieso, primo cittadino di Pago Veiano , per la condivisione del percorso politico-amministrativo di ...

Tempo di lettura: < 1 minutoTriste notizia per il : nel tardo pomeriggio si conta la per . E’ una 76enne di che è venuta a mancare dopo aver contratto il virus presso Villa ... Minoranza consiliare Pago Veiano : “Carenza idrica - urge trovare una soluzione” Tempo di lettura: 3 minutiPago Veiano (Bn) – “Non possiamo far altro che prendere atto di come Pago Veiano, contesto dell’evoluto Occidente, a terzo millennio inoltrato, sia costretta a convivere con la carenza di quello che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pago Veiano Centro Democratico, Rosella segretaria a Pago Veiano NTR24 CENTRO DEMOCRATICO: GIUSEPPE PUZIO NOMINA LUCIA ROSELLA SEGRETARIA CITTADINA DI PAGO VEIANO

MASTELLA INCONTRA DE LUCA:”INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E DIGA”. FOTO-VIDEO

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ai microfoni di TV7 ha annunciato l’incontro che martedì terrà a Pago Veiano con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

