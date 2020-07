Pagnoncelli, la simulazione che fa godere il centrodestra: se si va a votare, finisce così. Ma occhio al Cav (Di sabato 11 luglio 2020) Nando Pagnoncelli ha simulato tutti i possibili scenari sulla composizione del Parlamento in caso di elezioni. Il noto sondaggista ha tenuto conto delle due grandi incognite che si chiamano legge elettorale e taglio dei parlamentari, ma dalla sua indagine è emerso che in ogni caso il centrodestra avrebbe la maggioranza. A patto però che rimanga unito, perché nel caso in cui dovesse essere adottato un sistema proporzionale puro, con la soglia di sbarramento al 5% e la riduzione dei parlamentari, allora Silvio Berlusconi sarebbe determinante nella formazione di un governo di centrodestra. In questo scenario, infatti, senza Forza Italia la Lega e Fdi raggiungerebbero 191 seggi alla Camera e 94 al Senato: non abbastanza per avere la maggioranza. Ed è forse questo il motivo che spinge il Cav a schierarsi a favore ... Leggi su liberoquotidiano

