PAGELLE Juve Atalanta: Ronaldo glaciale, Muriel croce e delizia VOTI (Di sabato 11 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juve Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juve e Atalanta, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ronaldo FLOP: Ilicic VOTI JuveNTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5, De Ligt 5,5, Bonucci 6, Danilo 5 (56′ Alex Sandro 6); Rabiot 5,5, Bentancur 6,5, Matuidi 5 (82′ Ramsey SV); Bernardeschi 5 (56′ Douglas Costa 6), Dybala 5,5 (69′ Higuain 6), Ronaldo 7,5. All. Sarri. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Pjanic, Ramsey, Muratore, Olivieri. Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 6, Palomino 6,5 ... Leggi su calcionews24

Pagelle Juventus-Atalanta 2-2 : voti e tabellino Serie A 2019/2020 I voti , le Pagelle , il tabellino , le ammonizioni di Juventus-Atalanta , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . All'Allianz Stadium termina con il punteggio di 2-2 una partita palpitante con gli ospiti ...

I , le , il , le ammonizioni di , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . All’Allianz Stadium termina con il punteggio di 2-2 una partita palpitante con gli ospiti ... PAGELLE Juve Atalanta : TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juve Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juve e Atalanta , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

I top e e i ai protagonisti del valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Le dei protagonisti del tra e , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ... PAGELLE Juve Atalanta : TOP e FLOP del match VOTI I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juve Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juve e Atalanta, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

Pareggio 2-2 tra Juventus e Atalanta, con Ronaldo che su rigore pareggia due volte il risultato, con l'Atalanta passata in vantaggio con Zapata e Malinovskyi. Scudetto pronto a restare a Torino. PRIMO ...

Pagelle Juventus-Atalanta 2-2: Ronaldo decisivo su rigore, Zapata e Malinovskyi strepitosi

Dal 55' Douglas Costa, voto 5,5: non si accende praticamente mai. Dybala, voto 6,5: l’uomo più in forma della Juventus, una spina nel fianco per la difesa dell’Atalanta. Non è decisivo con un gol, ma ...

Pareggio 2-2 tra Juventus e Atalanta, con Ronaldo che su rigore pareggia due volte il risultato, con l'Atalanta passata in vantaggio con Zapata e Malinovskyi. Scudetto pronto a restare a Torino. PRIMO ...Dal 55' Douglas Costa, voto 5,5: non si accende praticamente mai. Dybala, voto 6,5: l’uomo più in forma della Juventus, una spina nel fianco per la difesa dell’Atalanta. Non è decisivo con un gol, ma ...