Padovan | Penso che il Napoli passi al Camp Nou In gara secca tutto può accadere

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Juve-City? È una bella partita, il City è molto forte, ma ha perso contro il

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Juve-City? È una bella partita, il City è molto forte, ma ha perso cont ...

Barcellona-Napoli, Padovan a sorpresa: "Vi dico come finirà il match del Camp Nou"

