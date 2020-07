Orrore senza fine, autista ammazzato di botte da 3 passeggeri: aveva chiesto di mettere la mascherina (Di sabato 11 luglio 2020) Orrore senza fine, un autista di bus è stato ammazzato di botte da 3 passeggeri. Belve a cui l’uomo aveva chiesto solo di mettere la mascherina. E oggi, all’indomani della morte, avvenuta ieri sera in ospedale dopo giorni di agonia, si parla di crimine esecrabile. Di punizioni esemplari per i tre responsabili. Di una efferatezza che ha portato alla morte di un uomo dopo giorni di agonia. Una persona uccisa a mani nude per aver richiamato al rispetto delle regole 3 passeggeri a bordo del bus che stava guidando. Un episodio criminale che va oltre il mero fatto di cronaca, quello che arriva dalla Francia. Una vicenda sconcertante che sembra aumentare la portata ... Leggi su secoloditalia

Video dell'orrore su Whatsapp: torture e violenze a bambini. Venti minori denunciati LA NAZIONE Orrore senza fine, autista ammazzato di botte da 3 passeggeri: aveva chiesto di mettere la mascherina

Controlla il cellulare del figlio e scopre una “chat degli orrori”, 20 minori nei guai. Perquisizioni anche a Lecce

C’è anche Lecce tra le città finite sotto i riflettori della Procura dei minori di Firenze che ha dato un volto e un nome ai minori che si scambiavano immagini pedopornografiche e filmati violenti in ...

