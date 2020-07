Oroscopo Paolo Fox agosto 2020 Bilancia: stimolare i rapporti, attenzione all’agitazione (Di sabato 11 luglio 2020) Che mese sarà quello di agosto 2020 per i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia? A svelarcelo è come sempre l’Oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, probabilmente c’è bisogno di avere più stimoli all’interno della coppia. Nel lavoro, le stelle sono favorevoli quindi si possono attendere delle notizie positive. Per la salute, potrebbe esserci della stanchezza e dell’agitazione generale da dover controllare. Per scoprire come andrà il mese di agosto, nel dettaglio, per i nati sotto il segno della Bilancia continuate pure a leggere cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox ... Leggi su ultimenotizieflash

