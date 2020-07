“One More Song”: la nuova ballata blues di Bettye LaVette (Di sabato 11 luglio 2020) Bettye LaVette ha pubblicato la sua nuova ballata blues “One More Song”, l’ultimo singolo dell’album Blackbirds della cantante dei blues Hall of Fame. “One More Song” è stato scritto dal collaboratore di lunga data di Leonard Cohen, Sharon Robinson, e presenta musicisti straordinari come il chitarrista Smokey Hormel, il tastierista Leon Pendarvis, il batterista Steve Jordan e il bassista Tom Barney. A giugno, Bettye LaVette ha pubblicato la sua cover del classico “Strange Fruit” di Billie Holiday. “È davvero orribile che quasi 80 anni dopo, attraverso la vita di Billie e ora i miei 74 anni, il significato di questa canzone è ancora ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

