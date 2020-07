Odisseo Nausicaa Arianna, o l’altra faccia del mito (Di domenica 12 luglio 2020) «Ehilà! Signor Nessuno! Signor Senzanome! Signor Maestro d’Inganni! Signor Manolesta, nipote di ladri e bugiardi!», esclama un coro di ragazze rivolgendosi al suo carnefice. Sono dodici schiave senza nome, colpevoli di essersi concesse a uomini da cui avrebbero dovuto stare lontane o, forse, innocenti vittime del loro abuso. Ma non è importante, perché non sono più in vita, è dal mondo dei morti che levano la loro voce contro l’uomo spietato che le ha fatte impiccare. Di chi si tratta? … Continua L'articolo Odisseo Nausicaa Arianna, o l’altra faccia del mito proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

L'Odissea al femminile di Marilù Oliva: «Circe e Penelope? Donne emancipate»

L'Odissea raccontata da un'altra angolazione: dalla voce delle protagoniste. Sono i loro pensieri e azioni a governare la vita di Ulisse, Telemaco e dei Proci, diventando il filo conduttore del poema ...

