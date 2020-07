Nuovi contagi a Parma e Modena, Bassetti: “siamo come Tafazzi” (Di sabato 11 luglio 2020) L’infettivologo Matteo Bassetti respinge l’allarmismo di questi giorni sui Nuovi contagi di coronavirus. L’Emilia ha Nuovi casi.Gli esperti che lanciano allarmi sul coronavirus, saranno anche tutti novelli Tafazzi (il masochista interpretato da Giacomo del trio con Aldo e Giovanni che si dava colpi di bottiglia proprio lì…), però ci sarà pure una via di mezzo tra la paura di tanti medici e la tranquillità dell’infettivologo Matteo Bassetti. “Stiamo dando al mondo l’idea di essere ancora in pieno dramma – ha detto all’Agi, Bassetti – che tutti i sacrifici non sono serviti a niente. Mentre è vero il contrario: il Covid è stata un’emergenza ospedaliera, che oggi, ... Leggi su chenews

