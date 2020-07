Norwich travolto dal poker di Antonio: addio alla Premier League (Di sabato 11 luglio 2020) Il Norwich è la prima squadra retrocessa della Premier League 2019/2020 . I Canaries cedono in casa al West Ham per 4-0 e salutano il massimo campionato inglese con tre turni d'anticipo: decide un ... Leggi su corrieredellosport

Il Norwich è la prima squadra retrocessa della Premier League 2019/2020. I Canaries cedono in casa al West Ham per 4-0 e salutano il massimo campionato inglese con tre turni d'anticipo: decide un poker di Michail Antonio.