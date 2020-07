"Non riuscivo a c...", "Influencer dei lassativi". Così la Ferragni zittisce l'hater - (Di sabato 11 luglio 2020) Francesca Galici Un commento provocatorio di un utente alla Ferragni si trasforma in un assist per l'Influencer, che risponde con ironia e manda i social in delirio Chiara Ferragni è l'Influencer italiana più pagata di Instagram e secondo una recente indagine sui social, i suoi post sponsorizzati costano oltre 50mila euro. La moglie di Fedez è anche imprenditrice digitale, imprenditrice nella moda e ora anche cantante. Ha debutatto da poco nel mondo della musica con il tormentone dell'estate firmato da Baby K, nel quale ha fatto una comparsa diventata immediatamente virale. Un diversivo per lei, un passatempo, che però sta dando i suoi frutti, visto che il brano si trova in cima alle classifiche di vendita. Ogni suo post raccoglie decine e centinaia di migliaia di like e di tanto ... Leggi su ilgiornale

Ymir_Aesir : @Iankoga Una volta non riuscivo a trovare il mio, vivendo in mezzo alla terra credevo fosse scappato. Lo cercai per… - PalumboClarissa : @Gothalien3 Ma il sogno era assurdo. Ero tipo capitata in una setta, c’era Chuck che voleva uccidermi e io non rius… - NInverni : Non riuscivo a cagare,poi ho sentito la canzone di denis dosio???????????? - angykags : che poi non riuscivo a fare i capelli e l'ho pure cancellato ?????????? - _robeArta : non riuscivo più ad entrare nell'account, panico -