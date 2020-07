Non ce n’è covid è il vero tormentone dell’estate, al pari del calippo e della bira ad Ostia (Di sabato 11 luglio 2020) 10 anni fa fu Sky, involontariamente, a rendere due ragazze romane culto. Romina e Debora, intervistate in spiaggia ad Ostia Lido, diventarono delle celebrità per aver raccontato il loro metodo per far fronte alla calura estiva: un calippo e una birra. “Io pure er calippo.. poi se semo presa a bira”, raccontava una delle due ragazze. Dieci anni dopo è merito di una troupe di Barbara D’Urso (una donna che regala momenti indimenticabili di televisione, bisogna ammetterlo) se abbiamo un nuovo “tormentone estivo” (e non parliamo di musica, dove la lotta per lo scettro per la hit dell’estate è serrata). Nell’estate del coronavirus, una donna a Mondello (spiaggia palermitana) dichiara candidamente: “Non ce n’è ... Leggi su nonsolo.tv

SusannaCeccardi : ?? Oggi in piazza a Firenze non solo datori di lavoro ma anche lavoratori ben integrati e volenterosi! ?? Segui il m… - AzzolinaLucia : Sono stata a Vittoria (RG), alla scuola Portella della Ginestra per sette volte quest'anno presa d'assalto dai ladr… - CarloStagnaro : In sintesi: almeno nella parte relativa alle gare d’appalto, il decreto semplificazioni non semplifica un tubo, ma… - sabry_vix : @lucapagni @AlRobecchi Zecca n° 454 in soccorso a zecca sotto accusa. Dire ci vorrebbe lo schioppo non è ricordare… - peachiall : RT @dreamggk: raga ero in treno con la mia migliore amica ed a una certa è salito un uomo sulla cinquantina che ha iniziato a fissarci le g… -

Ultime Notizie dalla rete : Non n’è Russia, Putin alla prova del referendum costituzionale Policymakermag