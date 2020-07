Nicola: “Domani bisogna vincere, dobbiamo avere il fuoco dentro” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la SPAL, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha così parlato: “E’ una partita che vogliamo vincere perché ci siamo fatti il mazzo e perché avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette partite che dobbiamo affrontare. Abbiamo conquistato punti, abbiamo lavorato. Abbiamo incontrato difficoltà e continuato a lavorare. E’ una partita che dobbiamo vivere col gusto dell’opportunità. bisogna avere il fuoco dentro, bisogna pensare che noi rappresentiamo qualcuno di importante e bisogna pensare che abbiamo lavorato mesi, e ci siamo fatti il mazzo anche durante lo stop, per poter arrivare a ... Leggi su alfredopedulla

