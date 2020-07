Niccolò Fabi anticipato alle 14 il concerto oggi a Villa Manin (Di sabato 11 luglio 2020) In Friuli Venezia Giulia gli spettacoli dal vivo sono ripartiti dal bellissimo Parco di Villa Manin a Codroipo (Udine), uno dei primissimi in Italia a ospitare un concerto con la capienza massima consentita dalle nuove linee guida che regolamentano gli spettacoli dal vivo. Mille persone sono accorse nei primi due weekend per i concerti di Raphael Gualazzi, Raiz, Margherita Vicario, Dente e altrettante sono attese per i concerti di Niccolò Fabi e dei 40 Fingers (il nuovo fenomeno mondiale del crossover!), in programma nel fine settimana. A causa del temporale previsto per il tardo pomeriggio di domani, sabato 11 luglio, il concerto di Niccolò Fabi viene anticipato alle ore 14:00, mentre quello ... Leggi su udine20

StampaBiella : Niccolò Fabi il primo big a salire sul palco del “Reload” - salzheimer : RT @MRacinic: @salzheimer Il groppo arriva alla fine, comunque: Facciamo finta - Niccolò Fabi - MRacinic : @salzheimer Il groppo arriva alla fine, comunque: Facciamo finta - Niccolò Fabi - ENRICOLIOTTI : NICCOLÒ FABI anticipato alle ore 14:00 il concerto in programma sabato 11 luglio a Villa Manin - ildiscorso : NICCOLÒ FABI anticipato alle ore 14:00 il concerto in programma sabato 11 luglio a Villa Manin -

