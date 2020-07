Neonato cade dal terzo piano: condizioni critiche, lotta per la vita (Di sabato 11 luglio 2020) Un Neonato lotta per la vita dopo essere precipitato da un appartamento al terzo piano. I testimoni raccontano dettagli da brivido. Un bambino di un anno è precipitato da un palazzo a Birmingham, in West Midlands, poco prima delle 19:00 di ieri sera e si trova adesso in condizioni critiche in ospedale. L’edificio è un … L'articolo Neonato cade dal terzo piano: condizioni critiche, lotta per la vita è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

IlFattoNisseno : Palermo, neonato cade dal letto e muore: famiglia autorizza espianto organi, salvate due vite -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato cade Neonato cade dal lettino e muore: aveva soltanto 10 mesi - Napoli ZON Napoli.zon Albania casa mia, storia vera e di coraggio

Diverte e commuove. Per leggerezza e profondità. Scuote ma senza violenza. Porge la sua storia senza imporla. Ci rende partecipi per quel bisogno che tutti abbiamo di condivisione. Vuole che siano le ...

Lesioni ad un bimbo di tre mesi a Catanzaro, chiuse le indagini per il padre

E’ accusato di avere procurato lesioni personali aggravate al proprio figlioletto di appena tre mesi di vita. Il 27enne A.L., nato a Locri e residente a Catanzaro, ha ricevuto l’avviso di conclusione ...

Diverte e commuove. Per leggerezza e profondità. Scuote ma senza violenza. Porge la sua storia senza imporla. Ci rende partecipi per quel bisogno che tutti abbiamo di condivisione. Vuole che siano le ...E’ accusato di avere procurato lesioni personali aggravate al proprio figlioletto di appena tre mesi di vita. Il 27enne A.L., nato a Locri e residente a Catanzaro, ha ricevuto l’avviso di conclusione ...