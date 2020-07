NBA e razzismo – Carmelo Anthony chiede ai Golden State Warriors di cambiare nome! (Di sabato 11 luglio 2020) “Non saremo uguali finché ogni comunità non sarà uguale. In supporto della nostra comunità di Nativi Americani, l’uso di nomi indiani deve finire“. Con questo messaggio pubblicato su Twitter, Carmelo Anthony ha chiesto alle franchigie USA di togliere ogni riferimento ai nativi americani nei loro nomi. Nel mirino di ‘Melo’, sulla scia della protesta antirazzista ‘Black Lives Matter’, sono finiti i Washington Redskins dell’NFL (hanno un pellerossa come simbolo) e i Cleveland Indians di MLB (la mascotte è un capo indiano). Ma anche i Golden State Warriors. La franchigia NBA ha sempre legato ai ‘guerrieri’ nativi d’America la sua storia: fondata nel 1946, la franchigia aveva come simbolo un indiano che ... Leggi su sportfair

zazoomnews : NBA – Celtics Tatum alza la voce: “razzismo e virus non sono entusiasta di tornare in campo” - #Celtics #Tatum… - Frankie60484245 : RT @MatteoPuzzuoli: Appena finito di leggere il libro di Andre #Iguodala. Bello, molto interessante la sua analisi di cosa sia un cestist… - StorieASpicchi : RT @MatteoPuzzuoli: Appena finito di leggere il libro di Andre #Iguodala. Bello, molto interessante la sua analisi di cosa sia un cestist… - MatteoPuzzuoli : Appena finito di leggere il libro di Andre #Iguodala. Bello, molto interessante la sua analisi di cosa sia un ces… - SkySportNBA : NBA, Carmelo Anthony in copertina su SLAM con suo figlio: “Adesso basta con il razzismo” -

Ultime Notizie dalla rete : NBA razzismo NBA, JJ Redick si espone sul tema razzismo NbaReligion Nba, Belinelli con la scritta 'Uguaglianza' sulla maglietta

TORINO - Marco Belinelli si prepara per la ripresa di Nba. Il campione azzurro ha parlato ai giornalisti in videoconferenza soffermandosi sul torneo che riprenderà il 31 luglio dopo il lungo stop a ca ...

Nba, Belinelli pronto per la ripresa: la scritta 'Uguaglianza' sulla maglietta

ROMA - Marco Belinelli è pronto per la ripresa del campionato in Nba nell'anomala e inedita 'bolla' di Disney World. Il campione azzurro ha incontrato i giornalisti in videoconferenza e detto la sua s ...

TORINO - Marco Belinelli si prepara per la ripresa di Nba. Il campione azzurro ha parlato ai giornalisti in videoconferenza soffermandosi sul torneo che riprenderà il 31 luglio dopo il lungo stop a ca ...ROMA - Marco Belinelli è pronto per la ripresa del campionato in Nba nell'anomala e inedita 'bolla' di Disney World. Il campione azzurro ha incontrato i giornalisti in videoconferenza e detto la sua s ...