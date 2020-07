NBA, Belinelli e la vita nella bolla di Orlando: “braccialetto e isolamento, non tocchiamo nemmeno le maniglie delle porte” (Di sabato 11 luglio 2020) L’NBA si prepara a ripartire, lo farà nella bolla di Disney World a Orlando, dove tutte le squadre si riuniranno per completare la stagione interrotta dal Coronavirus. Gregory Shamus/Getty ImagesTra queste ci saranno anche i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come si vive all’interno della bolla: “sono pieno di energie: ho ancora dentro il fuoco, la passione e la voglia di confrontarmi. Ammetto che a inizio lockdown temevo che non saremmo riusciti a completare la stagione, anche se conosco bene la potenza dell’Nba e l’importanza dell’aspetto economico. E adesso siamo qui a Orlando. Il cibo non è granché ma sarà molto meglio dopo questi primi giorni di quarantena. Adesso ... Leggi su sportfair

