Naya Rivera, il corpo potrebbe non essere mai ritrovato (Di sabato 11 luglio 2020) La scomparsa è avvenuta mercoledì, orario americano. Naya Rivera, che insieme al figlio Josey avrebbe dovuto passare una giornata di vacanza, esplorando il Lago Piru, non ha mai fatto ritorno a terra. Il bambino, da solo, è stato trovato a bordo della barchettata affittata insieme alla madre. Dormiva, e un vacanziero lo ha notato, accoccolato sull’imbarcazione. Una volta allertate le autorità, il piccolo, quattro anni appena, è stato recuperato, e di quanto successo ha dato una dichiarazione chiara. PIRU, CALIFORNIA – JULY 09: A U.S. Coast Guard helicopter flies over Lake Piru, where actress Naya Rivera was reported missing Wednesday, on July 9, 2020 in Piru, California. Rivera, known for her role in “Glee,” was reported missing July 8 after her four-year-old son, Josey, was found alone in a boat rented by Rivera. The Ventura County Sheriff’s Department is coordinating a search and recovery operation. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) Leggi su vanityfair

