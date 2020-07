Napoli, senti Mario Sconcerti: “Vendendo Hirving Lozano si potrebbe incassare non più di 25 milioni” (Di sabato 11 luglio 2020) Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live. Argomento principale il possibile addio dello spagnolo José Callejon dopo 7 anni di Napoli: “Se il club partenopeo dovesse vendere Hirving Lozano potrebbe incassare non più di 25 milioni. Ecco perché dico che non è l’anno giusto per venderlo. Cuadrado è un grande giocatore e potrebbe sostituire Callejon, ma io non sottovaluterei nemmeno Berardi”. “Lorenzo Insigne ed il Papu Gomez sono due giocatori molto importanti per le rispettive squadra, Napoli e Atalanta. Il secondo, ovvero ... Leggi su calciomercato.napoli

Il pizzaiolo Gino Sorbillo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dopo i casi di intossicazione alimentare che hanno colpito alcune persone che, martedì 7 luglio, hanno accusato malori dopo aver mangi ...

Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto a ‘Calcio Napoli 24 Live’: “Sul mercato il Napoli avrà tanto tempo per rinnovare o acquistare, a gennaio ha già acquistato ...

Il pizzaiolo Gino Sorbillo è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dopo i casi di intossicazione alimentare che hanno colpito alcune persone che, martedì 7 luglio, hanno accusato malori dopo aver mangi ...