Napoli, nasce una squadra ‘affascinante’: è fatta per Eleonora Goldoni, il volto sexy del calcio [FOTO] (Di sabato 11 luglio 2020) Si muove anche il calciomercato… femminile. Colpo importante per il Napoli che si è assicurato le prestazioni di Eleonora Goldoni. E’ il regalo dopo la promozione nel campionato di Serie A, si tratta di una giocatrice, di ruolo attaccante, in grado di fare la differenza. E’ nel giro della Nazionale e arriva dall’Inter. “Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli Femminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare e aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare”. Ha scritto sul profilo Instagram. I tifosi si sono scatenati, Eleonora non è passata inosservata per la ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Napoli, nasce una squadra 'affascinante': è fatta per #EleonoraGoldoni, il volto sexy del calcio [FOTO]

Roma, 11 lug. (askanews) - L' arteropatia periferica obliterante provoca una zoppìa che costringe chi ne soffre a fermarsi spesso, come quando si va in giro per vetrine. Una delle conseguenze più grav ...

La dipendenza dal gioco d’azzardo, il calcio come riscatto sociale e l’universo dei problemi delle periferie urbane. C’è una profonda analisi sociale nell’ultimo film del regista napoletano Vincenzo M ...

