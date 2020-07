Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: Kostas Manolas indicato come titolare (Di sabato 11 luglio 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Milan, in programma domenica 12 luglio alle 21:45 allo stadio San Paolo. La difesa dovrebbe vedere presente Kostas Manolas insieme a Kalidou Koulibaly, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta torna David Ospina dopo l’infortunio patito contro l’Atalanta. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski i soliti titolari a centrocampo. In avanti, tridente leggero composto da Lorenzo Insigne, José Callejon e Dries Mertens come “falso nueve”. Il Milan ha appena vinto per 4-2 contro la Juventus e in questo momento rappresenta un avversario temibile. Non mancherà Zlatan Ibrahimovic, ... Leggi su calciomercato.napoli

AntoVitiello : Verso Napoli-Milan Formazione provata oggi a Milanello Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Benn… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VERSO IL MATCH - Il Napoli domani a Palazzo Caracciolo, il Milan in ritiro all'Hotel Britannique sul corso Vittorio Em… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VERSO IL MATCH - Il Napoli domani a Palazzo Caracciolo, il Milan in ritiro all'Hotel Britannique sul corso Vittorio Em… -