Napoli, Kalidou Koulibaly fa chiarezza: “Non ho mai parlato con la società per andare via” (Di sabato 11 luglio 2020) Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a più riprese del suo futuro e non solo a La Gazzetta dello Sport. “La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni è solo grazie a loro, perché se non si fossero trovati bene, già sarei andato via. I miei figli parlano l’italiano così come il francese. In casa parliamo entrambe le lingue. Qui si vive tranquilli, sento dire che andrò via, ma io qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di mercato quando non c’è niente all’orizzonte. Ogni giorno ce n’è una nuova”. “Nel calcio non si sa mai cosa succede. Non ho mai parlato con la società per andare via. Se ... Leggi su calciomercato.napoli

