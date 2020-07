Napoli, camion come casseforti di droga: sequestrati 17kg di cocaina (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Durante la consueta attività di controllo per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, la guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 17kg di cocaina purissima. In particolare, i finanzieri hanno intercettato e ispezionato un autoarticolato sospetto proveniente dall’Olanda, procedendo all’ispezione, con l’ausilio del cane antidroga. I 17 kg di cocaina, divisa in 15 panetti ricoperti di plastica nera sigillati, erano occultati all’interno di una borsa nascosta in un vano laterale del rimorchio. La cocaina, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati circa 20 Kg di tabacco trinciato per ... Leggi su anteprima24

