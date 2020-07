Musicxmatch, l’azienda di Bologna che raccoglie i testi delle canzoni per i colossi dello streaming (con l’aiuto di 50 milioni di appassionati) (Di sabato 11 luglio 2020) Anche se ora il Cd sembra essere solo un pass per i firma copie, c’è un dettaglio che i nostalgici della musica potrebbero ricordarsi bene. Uno dei valori aggiunti di avere un Cd originale era quello di poter tenere in mano il libretto, quel cartoncino ripiegato su stesso che conteneva tutti i testi dei brani incisi nell’album. Con il passaggio al digitale, anche il libretto è scomparso. O meglio, si è scomposto: la copertina si è trasformata nelle grafiche legate all’album e i testi si sono persi nelle ricerche Google. Negli ultimi anni l’attenzione alle parole è tornata, anche sulle grandi piattaforme di streaming. Instagram, Spotify e Amazon Music hanno introdotto nuove funzioni con protagoniste le parole delle canzoni, parole che vengono ... Leggi su open.online

