Musei, il ministro Amendola al Madre: Ripartire dall’arte (Di sabato 11 luglio 2020) Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, ha visitato il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania. Accolto dalla presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Laura Valente e dalla direttrice artistica Kathryn Weir, il ministro ha visitato le sale della collezione permanente del museo al primo piano, la nuova opera allestita nel cortile principale, “Giocherai nel quotidiano, correndo” di Temitayo Ogunbiyi, e incontrato un gruppo dei bambini che partecipano alla Madre Factory 2020. “Il Madre e’ un museo aperto al quartiere e alla citta’ – ha dichiarato il ministro – e’ stata una gioia vedere tanti bambini giocare negli spazi del museo e interagire con l’arte. ... Leggi su ildenaro

Il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, ha visitato il Madre, museo d'arte contemporanea della Regione Campania. Accolto dalla presidente della Fondazione ...

