Mundial 1982, Italia campione del mondo contro la Germania! – 11 luglio 1982 – VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) L’11 luglio 1982 a Madrid l’Italia di Bearzot si laurea campione del mondo, superando in finale la Germania per 3-1 L’11 luglio è una data che resterà per sempre scolpita nella memoria degli Italiani, appassionati di calcio e non. Nel 1982, a Madrid, l’Italia di Bearzot si laurea infatti campione del mondo nel Mundial contro la Germania. In una partita diventata leggenda. Gli azzurri si impongono col punteggio di 3-1, grazie alle reti messe a segno da Rossi, Tardelli ed Altobelli. Per la gioia del presidente Pertini in tribuna e dell’intero popolo ... Leggi su calcionews24

