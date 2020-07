MOVIOLA – Juventus-Atalanta, Muriel con la mano: rigore netto (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA sul finale del secondo tempo di Juventus-Atalanta, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020: all’Allianz Stadium i bianconeri, dopo essere andati due volte in svantaggio, cercano nuovamente il gol del pareggio e all’89’ su una palla toccata da Higuain, Muriel intercetta con un tocco di mano: per Giacomelli ancora una volta non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli undici metri sempre Ronaldo fa 2-2. Rivedendo le immagini si nota come il rigore sia netto. Leggi su sportface

