MotoGP: Valentino Rossi e Team Petronas, la trattativa prosegue (Di sabato 11 luglio 2020) Ieri la Gazzetta dello Sport ha riportato alcune indicazioni su un possibile accordo, per due stagioni, tra Valentino Rossi e il Team, satellite della Yamaha, Petronas. Ma quando pareva che tutto fosse definito, e che addirittura ci sarebbe stata l’ufficializzazione dell’accordo durante il Gran Premio di Jerez, è intervenuto sulla questione Razlan Razali. Le dichiarazioni del Team manager della Petronas Razlan Razali dopo aver appreso la notizia, in riferimento a Valentino Rossi come nuovo pilota del Team Petronas, ha dichiarato che: “Non è niente vero. Stiamo ancora lavorando. Ci vuole più tempo del normale perché non è un pilota normale (Valentino ... Leggi su news.superscommesse

