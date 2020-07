MotoGp, Graziano Rossi punge la Yamaha: “hanno tradito Valentino nell’orgoglio, vi spiego perché continua” (Di sabato 11 luglio 2020) La carriera di Valentino Rossi proseguirà per almeno altri due anni, il Dottore infatti ha firmato il contratto di 1+1 con il Team Petronas, che gli permetterà di rimanere in pista fino a 43 anni. Robert Cianflone/Getty ImagesUna soglia pazzesca che tuttavia non sorprende Graziano Rossi, padre del pilota pesarese, che ha sottolineato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di essere stato sempre convinto della voglia di proseguire del figlio: “me lo aspettavo questo accordo con il Team Petronas, è una decisione in linea con la sua indole. Ha deciso da solo, come ha sempre fatto in tutta la sua carriera. La sua voglia è intatta, come quando aveva 16 anni, un fisico integro e preparato e ancora tanta determinazione. Il motivo principale per cui va avanti è che non ha trovato ... Leggi su sportfair

