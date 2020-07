Morto Mario, il barista di “Certe Notti” di Ligabue (Di sabato 11 luglio 2020) E’ Morto a 80 anni Mario Zanni, ispiratore di un celebre verso della canzone “Certe Notti” del rocker Ligabue: “Ci vediamo da Mario, prima o poi” Se n’è andato a 80 anni Mario Zanni, il barista emiliano reso celebre da Ligabue in un verso della canzone “Certe Notti”. Il suo locale, il bar River di Via Forche a San Martino in Rio (vicino Correggio) è diventato negli anni meta dei fan del rocker che volevano conoscere da vicino l’ispiratore di uno dei pezzi più amati del loro beniamino. Stando ad una recente dichiarazione della figlia di Zanni (riportata anche da TgCom24) Ligabue e Mario ultimamente si erano persi di vista, ma prima che la ... Leggi su zon

